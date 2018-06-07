Теперь мы знаем, как будет выглядеть новый мультфильм про Человека-паука
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Новый проект получил название "Человек-паук: Через вселенные". В трейлере можно увидеть взрослого Питера Паркера.
В Сети появился трейлер мультфильма "Человек-паук: Через вселенные". В нём зрителя знакомят со взрослым Питером Паркером.
Действие нового мультфильма разворачивается вокруг Майлза Моралеса, который узнаёт о мультивселенной, где обитают самые разные версии супергероев. Среди них — Питер Паркер и Спайдер Гвен.
Главную роль озвучил Шамеик Мур. Также над проектом работали Джейк Джонсон, Лив Шрайбер, Хейли Стейнфилд и Махершала Али.
В российский прокат мультфильм выйдет 20 декабря.