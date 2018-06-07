Теперь мы знаем, как будет выглядеть новый мультфильм про Человека-паука

Новый проект получил название "Человек-паук: Через вселенные". В трейлере можно увидеть взрослого Питера Паркера.

В Сети появился трейлер мультфильма "Человек-паук: Через вселенные". В нём зрителя знакомят со взрослым Питером Паркером.

Действие нового мультфильма разворачивается вокруг Майлза Моралеса, который узнаёт о мультивселенной, где обитают самые разные версии супергероев. Среди них — Питер Паркер и Спайдер Гвен.

Главную роль озвучил Шамеик Мур. Также над проектом работали Джейк Джонсон, Лив Шрайбер, Хейли Стейнфилд и Махершала Али.