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Опубликовано 7 июня 2018, 16:35

Теперь мы знаем, как будет выглядеть новый мультфильм про Человека-паука

Фото: &copy; SonyPicturesRU

Фото: © SonyPicturesRU

Новый проект получил название "Человек-паук: Через вселенные". В трейлере можно увидеть взрослого Питера Паркера.

В Сети появился трейлер мультфильма "Человек-паук: Через вселенные". В нём зрителя знакомят со взрослым Питером Паркером.

Действие нового мультфильма разворачивается вокруг Майлза Моралеса, который узнаёт о мультивселенной, где обитают самые разные версии супергероев. Среди них — Питер Паркер и Спайдер Гвен.

Главную роль озвучил Шамеик Мур. Также над проектом работали Джейк Джонсон, Лив Шрайбер, Хейли Стейнфилд и Махершала Али.

В российский прокат мультфильм выйдет 20 декабря.

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Сергей Сурепин
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