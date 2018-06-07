Швеция одобрила строительство "Северного потока — 2"

Стокгольм одобрил строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает шведская газета DI со ссылкой на представителя Партии центра по международным вопросам Черстин Люндгрен.

Стоит отметить, что достоверность этой информации подтвердили в шведском правительстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительство газопровода поддерживает и Австрия.