Путин признался, что не слышал о скандале со Слуцким

Журналисты обвинили депутата в домогательствах, однако комиссия по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого.

Президент России Владимир Путин признался, что не слышал о ситуации вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах. Заявление прозвучало на небольшой пресс-конференции, которую глава государства провёл уже за рамками прямой линии.

— Не слышал ничего об этой истории, но у меня, конечно, есть на этот счёт своё мнение, — заявил президент. — Сейчас развёртываются целые процессы в некоторых западных странах, в Голливуде, поднимают проблемы, как они утверждают, десяти-, двадцати-, тридцатилетней давности...

Путин выразил недоумение, почему это делается только сейчас.

— Почему не десять лет назад, когда то или иное событие якобы состоялось? — интересуется российский лидер.

Путин отметил, что для таких случаев существуют судебные инстанции, правоохранительные органы.

— Думаю, что именно там и должны разбираться эти вопросы, — подытожил президент.