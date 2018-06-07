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Регион
Опубликовано 7 июня 2018, 17:30

"Человек шутит!" Кобзон вступился за Ефремова, предложившего Киеву Крымский мост

Иосиф Кобзон. Фото: &copy; РИА Новости / Григорий Сысоев

Иосиф Кобзон. Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Артист подчеркнул, что никто не собирается "отдавать мракобесам" российский объект.

Российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон вступился за актёра Михаила Ефремова, ранее предложившего отдать Украине Крымский мост для улучшения отношений.

— Журналисты обычно всегда всё передёргивают. Человек шутит! Это самая настоящая шутка! Никто не собирается отдавать мракобесам Крымский мост и расплачиваться с ними. За что расплачиваться? За то, что своё отняли? Не надо, глупости! Ефремов с юмором это сказал! — возмутился Кобзон.

Напомним, актёр Михаил Ефремов в интервью видеоблогеру Юрию Дудю сказал, что для восстановления отношений РФ и Украины Москва должна отдать Киеву Крымский мост и в течение 10–15 лет снабжать газом бесплатно и, вероятно, тогда, по мнению Ефремова, Украина "простит России Крым".

Заявление вызвало широкий резонанс, и ряд политиков высказались, что Ефремову не надо заниматься политикой и вообще делать заявления в этой сфере.

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Анна Стрельцова
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