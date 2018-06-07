Сервис Steam прекратит заниматься цензурой компьютерных игр

Компания Valve изменила политику публикации игр. Разработчики обещают больше не заниматься цензурой.

Создатели сервиса Steam пообещали предоставить пользователям самим выбирать, во что они хотят играть. До этого Valve разослала предупреждения разработчикам эротических визуальных новелл.

Авторы этих игр оказались возмущены поступком Valve. Они удивились, что в Steam можно найти сотни игр про убийство, но эротика находится под запретом. После Valve отозвала свои претензии, а теперь обещает более так не делать.