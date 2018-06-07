Звезда "Стражей Галактики" хочет персональный фильм для своего героя

Актёр уверен, что если Джокер заслуживает сольный фильм, то его герой Дракс — уж тем более.

Дэйв Батиста считает, что его герой из "Стражей Галактики" Дракс заслуживает сольный фильм. Такие выводы он сделал после новостей о том, что Джокер Джареда Лето получит собственную ленту.

Актёр процитировал главного редактора издания Collider. Тот заявил, что решение делать отдельное кино про Джокера-Лето было далеко не лучшим. Однако актёр смотрит на это с оптимизмом.