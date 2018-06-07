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Опубликовано 7 июня 2018, 17:15

Звезда "Стражей Галактики" хочет персональный фильм для своего героя

Фото: &copy; wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Актёр уверен, что если Джокер заслуживает сольный фильм, то его герой Дракс — уж тем более.

Дэйв Батиста считает, что его герой из "Стражей Галактики" Дракс заслуживает сольный фильм. Такие выводы он сделал после новостей о том, что Джокер Джареда Лето получит собственную ленту.

Актёр процитировал главного редактора издания Collider. Тот заявил, что решение делать отдельное кино про Джокера-Лето было далеко не лучшим. Однако актёр смотрит на это с оптимизмом.

Батисту поддержал режиссёр "Стражей Галактики" Джеймс Ганн. Появится ли на самом деле фильм про Дракса — не понятно. Скорее всего, актёр и режиссёр просто решили пошутить.

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Сергей Сурепин
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