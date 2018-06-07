Звезда "Стражей Галактики" хочет персональный фильм для своего героя
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Актёр уверен, что если Джокер заслуживает сольный фильм, то его герой Дракс — уж тем более.
Дэйв Батиста считает, что его герой из "Стражей Галактики" Дракс заслуживает сольный фильм. Такие выводы он сделал после новостей о том, что Джокер Джареда Лето получит собственную ленту.
Актёр процитировал главного редактора издания Collider. Тот заявил, что решение делать отдельное кино про Джокера-Лето было далеко не лучшим. Однако актёр смотрит на это с оптимизмом.
Батисту поддержал режиссёр "Стражей Галактики" Джеймс Ганн. Появится ли на самом деле фильм про Дракса — не понятно. Скорее всего, актёр и режиссёр просто решили пошутить.