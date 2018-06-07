Криштиану Роналду принял окончательное решение покинуть "Реал"
Криштиану Роналду. Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Спортсмен недоволен отказом руководства клуба продлить контракт на улучшенных финансовых условиях.
Нападающий мадридского "Реала", знаменитый футболист Криштиану Роналду принял решение покинуть клуб, сообщает Record.
По данным издания, это окончательное решение. Оно связано с тем, что Роналду недоволен действиями руководства клуба, в частности, его президента Флорентино Переса и гендиректора Хосе Анхеля Санчеса, который заявил, что клуб не сможет удовлетворить финансовые запросы игрока. Роналду считает, что Перес обманул его, так как между нападающим и клубом была договорённость о продлении контракта на улучшенных условиях.
Ранее СМИ сообщали, что "Пари Сен-Жермен" готов выплачивать Роналду 45 миллионов евро в год. По условиям действующего контракта игрока с "Реалом", рассчитанного до 2021 года, он зарабатывает 21,5 миллиона евро в год.