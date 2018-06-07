Криштиану Роналду принял окончательное решение покинуть "Реал"

По данным издания, это окончательное решение. Оно связано с тем, что Роналду недоволен действиями руководства клуба, в частности, его президента Флорентино Переса и гендиректора Хосе Анхеля Санчеса, который заявил, что клуб не сможет удовлетворить финансовые запросы игрока. Роналду считает, что Перес обманул его, так как между нападающим и клубом была договорённость о продлении контракта на улучшенных условиях.