Реклама Just Cause 4 раньше времени появилась в Steam

В сервисе цифровой дистрибуции Steam пользователи заметили рекламу Just Cause 4. Она появилась в магазине Valve раньше запланированного срока.

На рекламном баннере фигурировала надпись "оформите предзаказ". Пока разработчики официально не анонсировали игру. При этом если нажать на баннер, то он перенаправит вас на главную страницу Steam.