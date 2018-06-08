Реклама Just Cause 4 раньше времени появилась в Steam
По всей видимости, новую игру разработчики покажут в ближайшее время на выставке Е3 2018.
Обложка видео: youtube.com/3K ReleaseDate
В сервисе цифровой дистрибуции Steam пользователи заметили рекламу Just Cause 4. Она появилась в магазине Valve раньше запланированного срока.
На рекламном баннере фигурировала надпись "оформите предзаказ". Пока разработчики официально не анонсировали игру. При этом если нажать на баннер, то он перенаправит вас на главную страницу Steam.
Ранее информацию о Just Cause 4 публиковал онлайн-магазин Walmart. Издательство Square Enix и авторы предыдущих частей Avalanche Studios ситуацию не комментируют. Скорее всего, новую игру представят на Е3 2018.