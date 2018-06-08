Режиссёр "Звёздных войн" займётся играми
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Студия Джей Джей Абрамса открыла подразделение, отвечающее за разработку видеоигр.
У студии Bad Robot появилось игровое подразделение — Bad Robot Games. Компанию основал Джей Джей Абрамс, режиссёр "Звёздных войн".
Новую игровую компанию запустили при поддержке Tencent и Warner Bros. Interactive. Игры студии будут тесно связаны с фильмами Bad Robot. Разработчики планируют привлечь к работе уже существующих дизайнеров, художников и сценаристов.
Новая студия займётся играми для консолей, ПК и мобильных платформ. Первый проект команда пока не анонсировала.