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Опубликовано 8 июня 2018, 08:37

Джим Керри сыграет легендарного телеведущего

Скриншот видео: youtube/Kidding

Скриншот видео: youtube/Kidding

Сериал с культовым актёром снял автор фильмов "Вечное сияние чистого разума" и "Пена дней". Он показал первый трейлер своего нового проекта.

В Сети появился первый трейлер сериала Kidding. В нём сыграют Джим Керри и Мишель Гондри. Они будут развлекать детей.

Керри сыграет Джеффа, известного под именем мистер Пиклз. Он — настоящая легенда детского телевидения. В определённый момент ведущий сталкивается с кризисом, но ему всё равно приходится выглядеть счастливо на экране.

Исполнительный продюсер сериала — Мишель Гондри ("Вечное сияние чистого разума"), сценарий написал Дэйв Холстейн ("Косяки"). Премьера сериала запланирована на 9 сентября. Всего будет 10 эпизодов по 30 минут каждый.

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Сергей Сурепин
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