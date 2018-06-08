Джим Керри сыграет легендарного телеведущего

Сериал с культовым актёром снял автор фильмов "Вечное сияние чистого разума" и "Пена дней". Он показал первый трейлер своего нового проекта.

В Сети появился первый трейлер сериала Kidding. В нём сыграют Джим Керри и Мишель Гондри. Они будут развлекать детей.

Керри сыграет Джеффа, известного под именем мистер Пиклз. Он — настоящая легенда детского телевидения. В определённый момент ведущий сталкивается с кризисом, но ему всё равно приходится выглядеть счастливо на экране.