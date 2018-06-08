Джим Керри сыграет легендарного телеведущего
Скриншот видео: youtube/Kidding
Сериал с культовым актёром снял автор фильмов "Вечное сияние чистого разума" и "Пена дней". Он показал первый трейлер своего нового проекта.
В Сети появился первый трейлер сериала Kidding. В нём сыграют Джим Керри и Мишель Гондри. Они будут развлекать детей.
Керри сыграет Джеффа, известного под именем мистер Пиклз. Он — настоящая легенда детского телевидения. В определённый момент ведущий сталкивается с кризисом, но ему всё равно приходится выглядеть счастливо на экране.
Исполнительный продюсер сериала — Мишель Гондри ("Вечное сияние чистого разума"), сценарий написал Дэйв Холстейн ("Косяки"). Премьера сериала запланирована на 9 сентября. Всего будет 10 эпизодов по 30 минут каждый.