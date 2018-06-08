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Опубликовано 8 июня 2018, 08:50

Самая скандальная игра 2018 года получит режим для заядлых геймеров

Новое дополнение будет абсолютно бесплатным. Разработчики обещают выпустить его в конце лета.

Скриншот видео: youtube/IGN

Скриншот видео: youtube/IGN

Студия Warhorse поделилась подробностями нового режима Kingdom Come: Deliverance. Новый режим будет предназначен для заядлых геймеров.

По словам разработчиков, перед началом игры нужно будет выбрать два негативных эффекта для персонажа, с которыми придётся проводить всё время в игре. Также в хардкорном режиме не будет индикаторов здоровья и выносливости, а боевая система усложнится.

Разработчики обещают выпустить новый режим в конце лета. Все подробности озвучат на Е3 2018.

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Сергей Сурепин
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