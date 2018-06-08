Самая скандальная игра 2018 года получит режим для заядлых геймеров
Новое дополнение будет абсолютно бесплатным. Разработчики обещают выпустить его в конце лета.
Скриншот видео: youtube/IGN
Студия Warhorse поделилась подробностями нового режима Kingdom Come: Deliverance. Новый режим будет предназначен для заядлых геймеров.
По словам разработчиков, перед началом игры нужно будет выбрать два негативных эффекта для персонажа, с которыми придётся проводить всё время в игре. Также в хардкорном режиме не будет индикаторов здоровья и выносливости, а боевая система усложнится.
Разработчики обещают выпустить новый режим в конце лета. Все подробности озвучат на Е3 2018.