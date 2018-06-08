Новый Hitman получит режим на несколько игроков

По информации разработчиков, новый проект будет распространяться не с помощью эпизодической модели, как это было в прошлый раз. При этом Hitman 2 получит кооперативный режим. У игры пока нет сезонного пропуска, однако в "золотое" и "серебряное" издания входят в том числе и дополнения, которые будут выходить после релиза самой игры.