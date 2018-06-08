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Регион
Опубликовано 8 июня 2018, 09:10

Новый Hitman получит режим на несколько игроков

Обложка видео:&nbsp;youtube.com/HITMAN

Обложка видео: youtube.com/HITMAN

Разработчики поделились первыми подробностями игры про наёмного убийцу, которая выйдет уже в этом году.

WB Games официально анонсировала Hitman 2. Игра выйдет 13 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

По информации разработчиков, новый проект будет распространяться не с помощью эпизодической модели, как это было в прошлый раз. При этом Hitman 2 получит кооперативный режим. У игры пока нет сезонного пропуска, однако в "золотое" и "серебряное" издания входят в том числе и дополнения, которые будут выходить после релиза самой игры.

За разработку игры отвечает студия IO Interactive. Команда обещает самые разнообразные миссии: от джунглей до людного гоночного трека.

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Сергей Сурепин
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