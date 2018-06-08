"Курам на смех". В ГД прокомментировали слова Киева о "перехвате" корабля из РФ

Украинские СМИ ранее заявили, что 2 июня в Чёрном море военно-транспортный самолёт Ан-26 якобы перехватил малый ракетный корабль Черноморского флота.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал слова Киева о якобы перехвате малого ракетного корабля России в Чёрном море транспортным самолётом публичным проявлением самолюбивости. По его мнению, это посыл мировой общественности с целью ускорить решение НАТО принять украинскую сторону в свои ряды.

— С точки зрения здравого смысла хвастовство украинских военных — курам на смех. Это посыл мировой общественности, что русские боятся даже самого вида украинской авиации и сразу пускаются в бегство, что должно ускорить решение НАТО взять Украину в свои ряды, — заявил Белик.

По его словам, корабль, который вооружён зенитным комплексом, может сам напугать любое воздушное судно, начав его облучать радаром. Депутат также задался вопросом, кого Киев собрался напугать транспортным самолётом.

— Ящиками из грузового отсека кидаться? Или на таран идти? Так малые ракетные корабли способны отслеживать и сбивать широкий спектр воздушных целей, так что, скорее всего, кто и дал дёру с места встречи — так это украинские пилоты, — подчеркнул Белик.