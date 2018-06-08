Вышел первый трейлер мультфильма "Как приручить дракона – 3"
Скриншот видео: youtube/Universal Pictures Russia
У главного героя появился напарник. Сама же мультипликационная картина выйдет уже в следующем году.
В Сети появился первый трейлер мультфильма "Как приручить дракона — 3". В заключительной части трилогии главные герои столкнутся с охотником на драконов. Он хочет уничтожить весь вид, к которому принадлежит Беззубик.
Главная завязка — у дракона появится пара. В мультфильме присутствует другой дракон — Дневная Фурия.
Режиссёр мультфильма — Дин Деблуа. Он был постановщиком и автором сценария предыдущих двух частей. Премьера запланирована на 21 февраля 2019 года.