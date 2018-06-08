Аль Пачино снимется в новом фильме Квентина Тарантино

Легендарный актёр станет напарником героя Леонардо Ди Каприо. Фильм получил название "Однажды в Голливуде".

Квентин Тарантино вёл продолжительные переговоры с Аль Пачино. В итоге он всё же согласился сниматься в его фильме "Однажды в Голливуде".

Он получит роль Марвина Шварца, агента персонажа Леонардо Ди Каприо. Помимо Аль Пачино в съёмках примут участие Курт Рассел, Тим Рот, Бёрт Рейнольдс, Майкл Мэдсен, Тимоти Олифант, Дэмиэн Льюис, Дакота Фаннинг, Эмиль Хирш, Люк Перри, Клифтон Коллинз — младший, Кит Джефферсон и Николас Хэммонд.

Лента расскажет о бывшей звезде популярного вестерн-шоу Bounty Law Рике Далтоне. Он потерял свою популярность и теперь не знает, чем заниматься. Всё это приводит к неожиданным последствиям для героя.