Фанат "Звёздных войн" сделал восьмой эпизод космической саги лучше
Кадр фильма "Звёздные войны: Последние джедаи"/ © Кинопоиск
Энтузиаст решил использовать композицию Led Zeppelin, чтобы изменить сцену с Леей в фильме.
Пользователь Джош Скалли опубликовал в своём "твиттере" собственную версию сцены с Леей в восьмом эпизоде "Звёздных войн". Речь идёт о моменте, когда персонаж Кэрри Фишер оказался в открытом космосе.
The Last Jedi fixed pic.twitter.com/ubPurSpw0p— Josh Scully (@Josh_Scully) June 5, 2018
В оригинале она использовала Силу, чтобы вернуться на корабль. Фанат решил изменить сцену. Он добавил песню Led Zeppelin Immigrant Song и сделал так, что Лея уничтожила флот Первого ордена. В оригинале это сделал адмирал Холдо.
Напомним, фильм "Звёздные войны. Последние джедаи" вышел в декабре 2017 года.