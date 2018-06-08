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Опубликовано 8 июня 2018, 11:23

Фанат "Звёздных войн" сделал восьмой эпизод космической саги лучше

Кадр фильма "Звёздные войны: Последние джедаи"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Звёздные войны: Последние джедаи"/ © Кинопоиск

Энтузиаст решил использовать композицию Led Zeppelin, чтобы изменить сцену с Леей в фильме.

Пользователь Джош Скалли опубликовал в своём "твиттере" собственную версию сцены с Леей в восьмом эпизоде "Звёздных войн". Речь идёт о моменте, когда персонаж Кэрри Фишер оказался в открытом космосе.

В оригинале она использовала Силу, чтобы вернуться на корабль. Фанат решил изменить сцену. Он добавил песню Led Zeppelin Immigrant Song и сделал так, что Лея уничтожила флот Первого ордена. В оригинале это сделал адмирал Холдо.

Напомним, фильм "Звёздные войны. Последние джедаи" вышел в декабре 2017 года.

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Сергей Сурепин
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