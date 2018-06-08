Фанат "Звёздных войн" сделал восьмой эпизод космической саги лучше

Пользователь Джош Скалли опубликовал в своём "твиттере" собственную версию сцены с Леей в восьмом эпизоде "Звёздных войн". Речь идёт о моменте, когда персонаж Кэрри Фишер оказался в открытом космосе.

В оригинале она использовала Силу, чтобы вернуться на корабль. Фанат решил изменить сцену. Он добавил песню Led Zeppelin Immigrant Song и сделал так, что Лея уничтожила флот Первого ордена. В оригинале это сделал адмирал Холдо.