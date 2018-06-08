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Регион
Опубликовано 8 июня 2018, 11:26

Игры, в которых расстреливали больных СПИДом и участников ИГИЛ, запретили

Коллаж &copy; L!FE. Фото &copy; Valve

Коллаж © L!FE. Фото © Valve

По всей видимости, администрация сервиса цифровой дистрибуции посчитала, что эти игры высмеивают людей и их проблемы.

Компания Valve удалила сразу несколько игр из магазина Steam. Сервис покинули AIDS Simulator, ISIS Simulator и Glitch Sumulator 2018.

Это произошло сразу же после того, как команда объявила, что отказывается от цензуры в Steam. Скорее всего, разработчики посчитали, что эти игры могут троллить геймеров, поэтому удалили их из своего сервиса.

Удалённые игры на самом деле были странными по сравнению с другими проектами. Например, в ISIS Simulator игрокам предлагают охотиться на террористов, а в AIDS Simulator — на заражённых СПИДом.

* Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ.

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Сергей Сурепин
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