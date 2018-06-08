Игры, в которых расстреливали больных СПИДом и участников ИГИЛ, запретили
Коллаж © L!FE. Фото © Valve
По всей видимости, администрация сервиса цифровой дистрибуции посчитала, что эти игры высмеивают людей и их проблемы.
Компания Valve удалила сразу несколько игр из магазина Steam. Сервис покинули AIDS Simulator, ISIS Simulator и Glitch Sumulator 2018.
Это произошло сразу же после того, как команда объявила, что отказывается от цензуры в Steam. Скорее всего, разработчики посчитали, что эти игры могут троллить геймеров, поэтому удалили их из своего сервиса.
Удалённые игры на самом деле были странными по сравнению с другими проектами. Например, в ISIS Simulator игрокам предлагают охотиться на террористов, а в AIDS Simulator — на заражённых СПИДом.
* Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ.