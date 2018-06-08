В Госдуме назвали слухами сообщения о финальном решении по пенсионному возрасту

По словам депутата ГД Андрея Исаева, этот вопрос в парламенте ещё не обсуждался.

Депутат Госдумы Андрей Исаев назвал недостоверными сообщения СМИ о том, что правительство выбрало вариант пенсионной реформы.

— Это слухи, — сказал он ТАСС, отметив, что пока этот вопрос парламентом не обсуждался.

В то же время Исаев отметил, что в Госдуме уже в ближайшее время ожидают от правительства предложений по повышению пенсионного возраста.