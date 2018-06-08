В Госдуме назвали слухами сообщения о финальном решении по пенсионному возрасту
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По словам депутата ГД Андрея Исаева, этот вопрос в парламенте ещё не обсуждался.
Депутат Госдумы Андрей Исаев назвал недостоверными сообщения СМИ о том, что правительство выбрало вариант пенсионной реформы.
— Это слухи, — сказал он ТАСС, отметив, что пока этот вопрос парламентом не обсуждался.
В то же время Исаев отметил, что в Госдуме уже в ближайшее время ожидают от правительства предложений по повышению пенсионного возраста.
Как писал Лайф, ранее издание РБК со ссылкой на три источника в кабмине сообщило, что Правительство РФ склоняется к тому, чтобы поднять пенсионный возраст до 63 лет женщинам и до 65 лет мужчинам. Отмечалось, что концепция реформы будет утверждена 14 июня.