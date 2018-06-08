Гай Ричи снял рекламу про футбол и российских гопников

Видео со звёздами мирового футбола, помимо всего прочего, посвящено чемпионату мира в России.

Британский режиссёр Гай Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Револьвер", "Рок-н-рольщик") снял рекламное видео наушников Beats by Dre. Оно посвящено чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

Главный герой видео — мальчик Андрей, его называют будущим российского футбола. Юный спортсмен тренируется во дворе панельной многоэтажки и становится объектом насмешек со стороны гопников.