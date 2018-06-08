Crackdown 3 официально перенесли на следующий год. Уже в третий раз
Сначала в Сети появились слухи об очередном переносе даты выхода игры, но потом разработчики подтвердили информацию.
Обложка видео: youtube/IGN
Microsoft объявила об очередном переносе даты выхода Crackdown 3. На этот раз игра должна добраться до прилавков магазинов в 2019 году.
Выход Crackdown 3 переносился уже несколько раз. В 2016 году игру перенесли на 2017-й, позже — на 2018-й, а теперь и вовсе Microsoft обещает выпустить готовый продукт в феврале 2019 года. Причина переноса — отсутствие прогресса в разработке игры.
В Microsoft рассказали, что главная цель компании — создание качественного игрового опыта, которого ждут поклонники Crackdown. В связи с этим команда взяла дополнительное время, чтобы довести продукт до желаемого состояния.