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Опубликовано 8 июня 2018, 16:56

Crackdown 3 официально перенесли на следующий год. Уже в третий раз

Сначала в Сети появились слухи об очередном переносе даты выхода игры, но потом разработчики подтвердили информацию.

Обложка видео:&nbsp;youtube/IGN

Обложка видео: youtube/IGN

Microsoft объявила об очередном переносе даты выхода Crackdown 3. На этот раз игра должна добраться до прилавков магазинов в 2019 году.

Выход Crackdown 3 переносился уже несколько раз. В 2016 году игру перенесли на 2017-й, позже — на 2018-й, а теперь и вовсе Microsoft обещает выпустить готовый продукт в феврале 2019 года. Причина переноса — отсутствие прогресса в разработке игры.

В Microsoft рассказали, что главная цель компании — создание качественного игрового опыта, которого ждут поклонники Crackdown. В связи с этим команда взяла дополнительное время, чтобы довести продукт до желаемого состояния.

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Сергей Сурепин
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