Названы системные требования нового Hitman

Разработчики продолжают делиться информацией по поводу продолжения культовой игры.

WB Games официально анонсировала Hitman 2. Игра получит режим на несколько игроков. Теперь же стали известны и системные требования новой игры.

Новый боевик не будет требовательным к ПК. Оказалось, что системные требования полностью совпадают с игрой 2016 года.

Минимальные системные требования Hitman 2:

ОС : Windows 7 (x64)

: Windows 7 (x64) Процессор : Intel Core i5-2500K 3,3 ГГц | AMD Phenom II X4 940;

: Intel Core i5-2500K 3,3 ГГц | AMD Phenom II X4 940; ОЗУ : 8 ГБ;

: 8 ГБ; Видеокарта : Nvidia GeForce GTX 660 | Radeon HD 7870;

: Nvidia GeForce GTX 660 | Radeon HD 7870; Жёсткий диск: 60 ГБ.

Рекомендуемые системные требования Hitman 2:

ОС : Windows 7, 8.1, 10 (x64)

: Windows 7, 8.1, 10 (x64) Процессор : Intel Core i7 3770 3,4 ГГц | AMD AMD FX-8350 4 ГГц;

: Intel Core i7 3770 3,4 ГГц | AMD AMD FX-8350 4 ГГц; ОЗУ : 8 ГБ;

: 8 ГБ; Видеокарта : Nvidia GeForce GTX 770 | AMD Radeon R9 290;

: Nvidia GeForce GTX 770 | AMD Radeon R9 290; Жёсткий диск: 60 ГБ.