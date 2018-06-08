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Опубликовано 8 июня 2018, 17:16

Названы системные требования нового Hitman

Фото &copy; IO Interactive

Фото © IO Interactive

Разработчики продолжают делиться информацией по поводу продолжения культовой игры.

WB Games официально анонсировала Hitman 2. Игра получит режим на несколько игроков. Теперь же стали известны и системные требования новой игры.

Новый боевик не будет требовательным к ПК. Оказалось, что системные требования полностью совпадают с игрой 2016 года.

Минимальные системные требования Hitman 2:

  • ОС: Windows 7 (x64)
  • Процессор: Intel Core i5-2500K 3,3 ГГц | AMD Phenom II X4 940;
  • ОЗУ: 8 ГБ;
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 660 | Radeon HD 7870;
  • Жёсткий диск: 60 ГБ.

Рекомендуемые системные требования Hitman 2:

  • ОС: Windows 7, 8.1, 10 (x64)
  • Процессор: Intel Core i7 3770 3,4 ГГц | AMD AMD FX-8350 4 ГГц;
  • ОЗУ: 8 ГБ;
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 770 | AMD Radeon R9 290;
  • Жёсткий диск: 60 ГБ.

Выход игры запланирован на 13 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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