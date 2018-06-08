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Регион
Опубликовано 8 июня 2018, 16:07

Facebook запустила "убийцу" YouTube и Twitch

&nbsp;Фото &copy; TechRadar

 Фото © TechRadar

Домашняя страница нового проекта показывает записи от стримеров, на которых подписаны пользователи.

Соцсеть Facebook запустила собственный сервис для стримеров — FB.GG. Сервис сфокусирован вокруг игровой индустрии, трансляции киберспорта и так далее.

Новый раздел призван помочь пользователям социальной сети находить стримеров и следить за матчами любимых игр. Вместе с этим Facebook работает над монетизацией, чтобы привлечь создателей контента и конкурировать с Twitch и YouTube.

Сейчас акцент нового сервиса сделан на трансляциях популярного многопользовательского шутера Fortnite. Игру показывают три тысячи стримеров, за трансляциями следит примерно 200 тысяч человек.

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Сергей Сурепин
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