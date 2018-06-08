Facebook запустила "убийцу" YouTube и Twitch
Фото © TechRadar
Домашняя страница нового проекта показывает записи от стримеров, на которых подписаны пользователи.
Соцсеть Facebook запустила собственный сервис для стримеров — FB.GG. Сервис сфокусирован вокруг игровой индустрии, трансляции киберспорта и так далее.
Новый раздел призван помочь пользователям социальной сети находить стримеров и следить за матчами любимых игр. Вместе с этим Facebook работает над монетизацией, чтобы привлечь создателей контента и конкурировать с Twitch и YouTube.
Сейчас акцент нового сервиса сделан на трансляциях популярного многопользовательского шутера Fortnite. Игру показывают три тысячи стримеров, за трансляциями следит примерно 200 тысяч человек.