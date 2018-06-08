Facebook запустила "убийцу" YouTube и Twitch

Домашняя страница нового проекта показывает записи от стримеров, на которых подписаны пользователи.

Соцсеть Facebook запустила собственный сервис для стримеров — FB.GG. Сервис сфокусирован вокруг игровой индустрии, трансляции киберспорта и так далее.

Новый раздел призван помочь пользователям социальной сети находить стримеров и следить за матчами любимых игр. Вместе с этим Facebook работает над монетизацией, чтобы привлечь создателей контента и конкурировать с Twitch и YouTube.