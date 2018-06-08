Atari обвинили в обмане геймеров

Компанию уличили в рекламе консоли VCS с помощью игры, которую разработчики не портировали на приставку.

Разработчик Tempest 4000 обвинил Atari в обмане геймеров. В числе игр, которыми компания рекламирует свою новую консоль Atari VCS, представлена Tempest 4000, однако, как рассказал разработчик, он не портировал свой проект на эту приставку.

По словам разработчика, в договоре о выпуске Tempest 4000 на PlayStation 4 и ПК тоже нет ни слова об Atari VCS. Сам же контракт был составлен задолго до анонса новой консоли.

Представители Atari рассказали, что в рекламе консоли они использовали запись игры с ПК. При этом Atari уверена, что выпустит эту игру для своей системы уже в 2019 году.