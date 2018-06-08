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Регион
Опубликовано 8 июня 2018, 16:06

Atari обвинили в обмане геймеров

Скриншот видео: youtube/Atari VCS

Скриншот видео: youtube/Atari VCS

Компанию уличили в рекламе консоли VCS с помощью игры, которую разработчики не портировали на приставку.

Разработчик Tempest 4000 обвинил Atari в обмане геймеров. В числе игр, которыми компания рекламирует свою новую консоль Atari VCS, представлена Tempest 4000, однако, как рассказал разработчик, он не портировал свой проект на эту приставку.

По словам разработчика, в договоре о выпуске Tempest 4000 на PlayStation 4 и ПК тоже нет ни слова об Atari VCS. Сам же контракт был составлен задолго до анонса новой консоли.

Представители Atari рассказали, что в рекламе консоли они использовали запись игры с ПК. При этом Atari уверена, что выпустит эту игру для своей системы уже в 2019 году.

Напомним, сейчас Atari собирает предварительные заказы на VCS. Компания получила от геймеров более двух миллионов долларов.

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Сергей Сурепин
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