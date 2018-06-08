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Регион
Опубликовано 8 июня 2018, 17:37

"Суперсемейка-2" установила рекорд по продажам билетов

Кадр мультфильма "Суперсемейка 2"/ &copy; Кинопоиск

Кадр мультфильма "Суперсемейка 2"/ © Кинопоиск

Новый мультфильм демонстрирует хорошие результаты. Если и дальше всё так пойдёт, нас ждёт продолжение.

Мультфильм "Суперсемейка-2" успел установить первый рекорд. Новая картина Pixar заработала 140 миллионов долларов на продаже билетов на будущие сеансы в США.

Это на 5 миллионов больше, чем у предыдущего рекордсмена — мультфильма "В поисках Дори". Продолжение "Суперсемейки" рассказывает о семье супергероев, которым пришлось заняться рутиной.

В российский прокат лента выходит 14 июня.

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Сергей Сурепин
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