"Суперсемейка-2" установила рекорд по продажам билетов
Кадр мультфильма "Суперсемейка 2"/ © Кинопоиск
Новый мультфильм демонстрирует хорошие результаты. Если и дальше всё так пойдёт, нас ждёт продолжение.
Мультфильм "Суперсемейка-2" успел установить первый рекорд. Новая картина Pixar заработала 140 миллионов долларов на продаже билетов на будущие сеансы в США.
Это на 5 миллионов больше, чем у предыдущего рекордсмена — мультфильма "В поисках Дори". Продолжение "Суперсемейки" рассказывает о семье супергероев, которым пришлось заняться рутиной.
В российский прокат лента выходит 14 июня.