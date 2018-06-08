"Суперсемейка-2" установила рекорд по продажам билетов

Новый мультфильм демонстрирует хорошие результаты. Если и дальше всё так пойдёт, нас ждёт продолжение.

Мультфильм "Суперсемейка-2" успел установить первый рекорд. Новая картина Pixar заработала 140 миллионов долларов на продаже билетов на будущие сеансы в США.

Это на 5 миллионов больше, чем у предыдущего рекордсмена — мультфильма "В поисках Дори". Продолжение "Суперсемейки" рассказывает о семье супергероев, которым пришлось заняться рутиной.