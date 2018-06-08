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Регион
Опубликовано 8 июня 2018, 17:54

Глава Минтруда допустил, что человек вскоре сможет жить до 200 лет

Максим Топилин. Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Максим Топилин. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

По его мнению, застать такое могут уже ныне живущие россияне, но при условии прорывов в медицине.

Глава Министерства труда и соцзащиты Максим Топилин сегодня заявил, что у человека есть ресурсы для жизни до 150–200 лет. Об этом он заявил на празднике в Кремлёвском дворце, где отмечали День социального работника.

— Действительно, может быть, есть резервы и ресурсы в организме человека, чтобы жить, может быть, и до 150, и до 200 лет, пока мы этого не знаем, но, наверное, это может быть, — сказал чиновник.

Он отметил, что это может стать возможным в случае "разных изобретений" в медицине.

Поздравляя соцработников, Топилин выразил уверенность, что Россия сейчас стоит на пороге больших изменений — есть задачи по увеличению продолжительности жизни и по повышению её качества.

В связи с этим стоит напомнить о недавнем заявлении министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Она рассказала о продлении периода детства до возраста 30 лет.

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Андрей Григорьев
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