Глава Минтруда допустил, что человек вскоре сможет жить до 200 лет

По его мнению, застать такое могут уже ныне живущие россияне, но при условии прорывов в медицине.

Глава Министерства труда и соцзащиты Максим Топилин сегодня заявил, что у человека есть ресурсы для жизни до 150–200 лет. Об этом он заявил на празднике в Кремлёвском дворце, где отмечали День социального работника.

— Действительно, может быть, есть резервы и ресурсы в организме человека, чтобы жить, может быть, и до 150, и до 200 лет, пока мы этого не знаем, но, наверное, это может быть, — сказал чиновник.

Он отметил, что это может стать возможным в случае "разных изобретений" в медицине.

Поздравляя соцработников, Топилин выразил уверенность, что Россия сейчас стоит на пороге больших изменений — есть задачи по увеличению продолжительности жизни и по повышению её качества.