Авторы игры по мотивам "Безумного Макса" показали новый проект

Геймеров ждёт кооперативный шутер о битве с роботами в альтернативной Швеции восьмидесятых годов.

Avalanche анонсировала свою первую игру, которую студия выпустит самостоятельно. До этого команда работала над игрой по мотивам "Безумного Макса".

Игра получила название Generation Zero. Её действие разворачивается в сельской местности Швеции в альтернативной версии 80-х годов XX века. Согласно сюжету, человечество подверглось атаке роботов и героям нужно выжить и выяснить, откуда появились эти машины.