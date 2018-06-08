Как выглядели бы герои "Звёздных войн", если бы они были жуками

Художник решил пофантазировать на достаточно необычную тему. Получилось весьма оригинально.

Британский иллюстратор Ричард Уилкинсон создал необычную зоологическую арт-коллекцию. Он изобразил членистоногих с научной точностью, но лишь с одним нюансом — раскрасив их в персонажей из вселенной "Звёздных войн".

Уилкинсон живёт в британском городе Брайтон и работает художником-фрилансером. В основном он иллюстрирует книги, в том числе научно-популярные. Недавно он рисовал одну из обложек популярного журнала New Scientist.

Не так давно художник создал собственную книгу, которая состоит из рисунков насекомых. Он сделал достаточно детальные иллюстрации, заменив оригинальные цвета насекомых на визуальные элементы, которые соответствуют героям "Звёздных войн".