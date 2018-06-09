Суд оставил установщика системы безопасности ТЦ "Зимняя вишня" под стражей

Кемеровский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении ареста сотруднику компании — поставщика систем пожарной безопасности Александру Никитину, обвиняемому по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщает ТАСС.

— Постановление Центрального районного суда города Кемерово от 18 мая в отношении обвиняемого Никитина... оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения, — сообщил судья Константин Зиновьев.

Александр Никитин, будучи сотрудником компании "Системный интегратор", монтировал пожарную сигнализацию и отвечал за её исправность в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где в конце марта 2018 года случился страшный пожар, унёсший десятки жизней. Ранее выяснилось, что у Никитина не было необходимого специализированного образования — согласно документам, он повар.