Суд продлил арест экс-главы компании-собственника "Зимней вишни"

Сегодня планируется рассмотреть апелляционную жалобу защиты управляющей ТЦ Надежды Судденок.

Кемеровский областной суд продлил до 24 августа арест экс-гендиректору компании собственника сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой. Таким образом суд оставил в силе решение Центрального районного суда города от 23 мая, арестовавшего Богданову на три месяца.

Как писал Лайф, ранее суд оставил под стражей установщика системы безопасности "Зимней вишни" Александра Никитина. Сегодня также планируется рассмотреть апелляционную жалобу защиты управляющей ТЦ Надежды Судденок.