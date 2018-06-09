Депутат Слуцкий ответил сотрудникам ФБК, "нашедшим" пентхаус у его жены

По его словам, этот объект недвижимости числится в декларациях уже много лет, а деньги на него были заработаны ещё до политической карьеры парламентария.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который, в частности, обратил внимание на недвижимость его супруги.

— Горячо поздравляю сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, нашедших у моей жены пентхаус на улице Нежинской! Хочу лишь сделать крошечную оговорку: означенный объект недвижимости никто и никогда не прятал — он много лет числится во всех моих декларациях, — написал в своем Telegram-канале Слуцкий.

Он также подчеркнул, что если бы хотел скрыть эту недвижимость от общественности, то наверняка записал бы её на друга или дальнего родственника.

Кроме того, Слуцкий ответил на вопрос, откуда деньги. Он напомнил, что пришёл в политику из частного бизнеса, где "давно заработал" всё, что ему необходимо.

В связи с этим парламентарий ответил и на заявление бизнесмена Сергея Полонского о том, что пентхаус якобы был "взяткой" Слуцкому за решение неких вопросов.

— Сергей Юрьевич (Полонский. — Прим. ред.) — человек эксцентричный, но я всегда считал его очень талантливым предпринимателем. Мы не раз ему помогали и взяток за это не брали ни борзыми щенками, ни квадратными метрами, — добавил он.