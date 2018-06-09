Валуев против Монсона-депутата: Пусть для начала русский выучит

Бойцу смешанных единоборств Джеффу Монсону, недавно получившему российское гражданство, ещё рановато задумываться о политической карьере. Так считает депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев. По его словам, Монсону сперва следует овладеть русским языком, а уже затем идти в депутаты.

— Для начала русский язык надо хорошенько выучить, — приводит слова Валуева РИА "Новости". — И я ему говорил про это… Вообще он по-русски не очень хорошо говорит.

Ранее Монсон рассказал о намерении стать депутатом городского парламента Красногорска, а в будущем баллотироваться и в Госдуму.