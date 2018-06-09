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Опубликовано 9 июня 2018, 14:16

Валуев против Монсона-депутата: Пусть для начала русский выучит

&nbsp;Джефф Монсон&nbsp;&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/&nbsp;Николай Сидоров&nbsp; Николай Валуев Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;

 Джефф Монсон  Фото: © РИА Новости/ Николай Сидоров 

Николай Валуев Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко   

 

Бойцу смешанных единоборств Джеффу Монсону, недавно получившему российское гражданство, ещё рановато задумываться о политической карьере. Так считает депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев. По его словам, Монсону сперва следует овладеть русским языком, а уже затем идти в депутаты.

— Для начала русский язык надо хорошенько выучить, — приводит слова Валуева РИА "Новости". — И я ему говорил про это… Вообще он по-русски не очень хорошо говорит.

Ранее Монсон рассказал о намерении стать депутатом городского парламента Красногорска, а в будущем баллотироваться и в Госдуму.

Как сообщалось, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов уже пригласил Монсона вступить в его партию.

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Марина Калегина
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