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Регион
Опубликовано 9 июня 2018, 15:23

Asus ROG Phone мог получить 10 ГБ оперативной памяти. Но что-то пошло не так

Фото: &copy;&nbsp;ASUS

Фото: © ASUS

Инженеры китайской компании не смогли разместить в устройстве чип необходимой величины.

Asus планировала выпустить смартфон с 10 ГБ оперативной памяти. Об этом сообщил инсайдер Роладн Куанд в "Твиттере".

Первым девайсом с таким объёмом ОЗУ мог стать игровой Asus ROG Phone. Созданию такого устройства помешала компановка — в смартфоне просто не хватило места для размещения необходимого чипа.

Напомним, Asus представила игровой смартфон ROG Phone на выставке Computex 2018. Он получил топовый процессор Snapdragon 845 и 8 ГБ оперативной памяти. Девайс доступен в двух версиях — со 128 и 512 ГБ хранилища.

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Денис Марков
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