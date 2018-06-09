Asus ROG Phone мог получить 10 ГБ оперативной памяти. Но что-то пошло не так
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Инженеры китайской компании не смогли разместить в устройстве чип необходимой величины.
Asus планировала выпустить смартфон с 10 ГБ оперативной памяти. Об этом сообщил инсайдер Роладн Куанд в "Твиттере".
Первым девайсом с таким объёмом ОЗУ мог стать игровой Asus ROG Phone. Созданию такого устройства помешала компановка — в смартфоне просто не хватило места для размещения необходимого чипа.
Напомним, Asus представила игровой смартфон ROG Phone на выставке Computex 2018. Он получил топовый процессор Snapdragon 845 и 8 ГБ оперативной памяти. Девайс доступен в двух версиях — со 128 и 512 ГБ хранилища.