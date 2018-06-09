Asus ROG Phone мог получить 10 ГБ оперативной памяти. Но что-то пошло не так

Инженеры китайской компании не смогли разместить в устройстве чип необходимой величины.

Asus планировала выпустить смартфон с 10 ГБ оперативной памяти. Об этом сообщил инсайдер Роладн Куанд в "Твиттере".

Первым девайсом с таким объёмом ОЗУ мог стать игровой Asus ROG Phone. Созданию такого устройства помешала компановка — в смартфоне просто не хватило места для размещения необходимого чипа.