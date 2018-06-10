Омбудсмены России и Украины согласовывают посещение заключённых

Татьяна Москалькова сообщила, что в первую очередь собирается повидаться с Вышинским и Одновол, Барановой и Одинцовой.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной рады Украины Людмила Денисова 9 июня договорились согласовать списки и график посещения заключённых в РФ и на Украине, сообщает РИА "Новости".

— Я разговаривала по телефону с Денисовой по поводу обмена списками и договорённостями по графику посещения. Сейчас эта работа ведётся, но пока она не завершена, — рассказала Москалькова.

Людмила Денисова в свою очередь собирается посетить в РФ Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Владимира Балуха.

— Сейчас формируем перечень политзаключённых и согласовываем дату моего визита. В понедельник, 11 июня, я должна сообщить президенту Украины о дате моей поездки, — говорится в сообщении Денисовой.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Украины Пётр Порошенко уже обсуждали вопрос посещения омбудсменами заключённых соотечественников в России и на Украине в ближайшее время.