Шестидневная война. Как Израиль с арабами воевал

Оглавление Новый Саладин Приготовления к новой войне Блицкриг Подсчёт потерь

США традиционно оказывали значительную финансовую помощь Израилю, а СССР помогал деньгами и оружием арабским странам. Поэтому за сражающимися в той войне странами маячила тень сверхдержав. США и их союзники традиционно возлагали вину за начало войны на СССР. В Советском Союзе традиционно винили в войне "американскую империалистическую военщину" и "международных сионистов". Но это были скорее ритуальные обвинения, обязательные для той эпохи. В действительности ни США, ни СССР не имели непосредственного отношения к началу войны. Более того, и те и другие стремились удержать своих ближневосточных протеже от излишне радикальных шагов.

Не существует какой-то одной причины, послужившей поводом для войны. Сыграл свою роль целый комплекс факторов: давняя вражда между государствами, политические амбиции отдельных национальных лидеров, взаимная подозрительность и недоверие, наконец, ощущение собственной неуязвимости. И одна и другая сторона прекрасно понимали, что их могущественные покровители не допустят полного разгрома и так или иначе вмешаются, когда ситуация станет критической. То есть до безоговорочной капитуляции дело в любом случае не дойдёт, как бы ни складывался ход боевых действий. Это покровительство со стороны сверхдержав привело к тому, что все участники конфликта были не прочь помахать кулаками, уповая на помощь "старших товарищей". Именно по этой причине война произошла столь быстро, когда казалось, что далеко не все дипломатические средства ещё исчерпаны.

Новый Саладин

Президентом Египта на тот момент был Гамаль Абдель Насер. Хотя он и был верующим мусульманином, в политической жизни он предпочитал светскую диктатуру. А ещё он был панарабистом, т.е. убеждённым сторонником арабского единства. В арабской культуре на протяжении многих веков одной из самых популярных была фигура Салах ад-Дина (европейцы называли его Саладин). Он считался воплощением мудрости, отваги и благородства. А ещё ему удалось объединить под своим началом весьма значительную часть арабских земель. И сокрушить крестоносцев, отвоевав у них Иерусалим.

Насеру, конечно, очень хотелось бы стать современным Саладином. И стать хотя бы неформальным лидером арабского мира. И он немало для этого делал. Например, ему удалось убедить Сирию присоединиться к Египту и создать совместную Объединённую Арабскую Республику, просуществовавшую несколько лет. В некоторых арабских странах к власти пришли поклонники Насера, с большим уважением относившиеся к нему.

Гамаль Абдель Насер, президент Египта, обращается к огромной толпе, собравшейся на площади Республики, Каир, 22 февраля, 1958, с балкона здания Национального союза, после того как он был избран первым президентом Объединённой Арабской Республики. Коллаж © L!FE Фото: © AP Photo

Насер умел делать яркие популистские заявления, всячески демонстрировал свою близость к простым людям и отстаивал идеи справедливости. Его речи перед многотысячными толпами приводили их в экстаз. К началу 60-х годов Насер стал самой популярной фигурой в арабских странах, а панарабизм стал господствующей идеологией у многих арабов.

В качестве объединяющей идеи Насер выбрал самую очевидную — ненависть к государству Израиль в частности и западным империалистам, этим новым крестоносцам, вообще. Идея была очевидной потому, что со времён возникновения этого государства в конце 40-х годов практически все арабские страны относились к нему крайне враждебно.

Значительно повысил популярность Насера в арабском мире Суэцкий кризис, который стал своеобразной предтечей Шестидневной войны. Египет долгое время был британской колонией, но после прихода к власти Насера, совершившего переворот, ему удалось добиться ухода англичан из страны и закрытия их военных баз. Насер задумал амбициозный проект создания Асуанской плотины и, чтобы его профинансировать, национализировал Суэцкий канал, контролировавшийся англичанами и французами. После национализации Суэцкого канала Египтом англичане и французы предложили Израилю атаковать Египет, а сами под шумок планировали вернуть контроль над каналом. Израиль долго уговаривать не пришлось, поскольку Насер закрыл Тиранский пролив для израильских кораблей, что было явно не самым дружелюбным актом.

Гамаль Абдель Насер на перекрытии Нила, 15 мая 1964 года. Коллаж © L!FE Фото: © РИА Новости / Валерий Шустов

В итоге всё прошло по плану, Израиль захватил Синай, англичане и французы взяли под контроль канал. Однако их действия вызвали негодование как у СССР, так и у США. Это был редкий случай в истории холодной войны, когда Советский Союз и Америка выступали с одних позиций. После их давления и угроз участники конфликта отступили и вернули всё как было. А на Синай по согласованию с ООН были отправлены миротворческие силы.

Хотя формально Египет потерпел в этом конфликте военное поражение, атакующие не добились своих целей и в итоге отступили. В этом не было особой заслуги Насера, тем не менее его популярность в арабском мире резко возросла и он получил репутацию укротителя "крестоносцев".

Приготовления к новой войне

Однако к середине 60-х популярность Насера стала падать. Его реформы не принесли серьёзного изменения уровня жизни. Грандиозный проект Асуанской плотины также не оправдал надежд, которые на него возлагались. Экономическое положение Египта ухудшалось. К тому же в других арабских странах, где Насер не контролировал СМИ, всё чаще раздавались скептические голоса. Радикальные журналисты и общественные деятели то и дело обвиняли его в том, что тот много разглагольствует, но мало делает для решения "еврейского вопроса".

Плакат с фотографиями президента Объединённой Арабской Республики Гамаля Абдель Насера, наложенными на женские гламурные вырезки, в Багдаде, 22 марта 1959 года, где Насера критикуют с тех пор, как он поддержал неудачное восстание Мосула. Коллаж © L!FE Фото: © AP Photo/Jim Pringle

Понемногу Насер начал превращаться в заложника той роли, которую он взялся играть. При этом отношения Израиля и Египта на тот момент были, в общем-то, нормальными и новой войны не предвиделось. Правда, этого нельзя было сказать о Сирии и Иордании. С Сирией отношения обострились до предела в 1964 году. Ещё в середине 50-х Израиль начал создание Всеизраильского водопровода, однако часть его маршрута пролегала через демилитаризованные зоны. После жалоб Сирии в ООН проект был закрыт. Вместо этого решено было брать ресурсы из озера Кинерет. В 1964 году водопровод был построен.

После этого Сирия, заручившись поддержкой других арабских государств, начала строительство канала для отвода вод из притоков, питавших реку Иордан. Поскольку река впадает в озеро, этот отвод должен был резко понизить уровень воды в нём и сорвать амбициозную израильскую программу по орошению засушливого юга.

Сирийцы трижды начинали строительство канала. И всякий раз происходил налёт израильской авиации, уничтожавшей технику. Всё это, конечно, ухудшало и без того скверные отношения между странами.

В 1965 году по решению Лиги арабских государств была создана ООП — Организация Освобождения Палестины, которая на первоначальном этапе своего существования занималась исключительно диверсиями и терактами. Основные лагеря ООП расположились в Иордании, где после предыдущих арабо-израильских конфликтов осело огромное количество беженцев из Палестины, которых не надо было долго убеждать присоединиться к организации.

Арабо-израильский конфликт. Шестидневная война 1967 года. Беженцы на дорогах оккупированных Израилем арабских территорий. Репродукция фотографии из еженедельника "За рубежом". Коллаж © L!FE Фото: © РИА Новости

Существование этих лагерей доставляло немало неудобств иорданскому королю Хусейну, однако он не решался на радикальные меры, опасаясь вооружённого сопротивления и потери популярности в арабском мире. В ноябре 1966 года патруль израильских пограничников подорвался на мине. Погибло три человека. Через два дня израильская армия совершила акцию возмездия в деревне Саму на западном берегу Иордана, который находился под контролем Иордании.

Крупный израильский отряд при поддержке танков вошёл в деревню. Всех жителей вывели из домов и собрали на площади, после чего деревню сровняли с землёй под предлогом того, что в селении жили предполагаемые террористы. Иорданские войска попытались помешать, после чего между ними завязалась перестрелка, в которой погиб один израильский солдат, 16 иорданских и ещё трое местных жителей. После трёхчасового боя отряд ушёл через границу.

Эта акция вызвала бурю возмущения в Египте и Сирии, чьи лидеры обвинили Хусейна в трусости, взбунтовались также и лагеря палестинских беженцев. Всё это доставило иорданскому королю немало неприятных минут, и его отношение к Израилю резко ухудшилось. И это при том, что Хусейн был одним из немногих региональных лидеров, ориентировавшихся не на СССР, а на США и их западных союзников.

Сирия и Египет заключают военный союз. Однако дальше страсти понемногу успокаиваются. Только в апреле 1967 года конфликт вновь разгорается, на этот раз на сирийско-израильской границе. Обе стороны обвиняли друг друга в провокациях и жаловались в ООН.

13 мая 1967 года СССР предупреждает Египет о возможной атаке Сирии. Перед этим Израиль несколько раз предупреждал Сирию о возможном применении силы. Насер отправил на сирийскую границу генерала Фаузи, который на месте должен был разобраться с ситуацией. Фаузи вернулся к Насеру с докладом и сообщил, что нет признаков готовящегося военного вторжения в Сирию. Однако Насер уже решил изобразить лидера и защитника арабского мира, отослав миротворцев ООН и выдвинув войска к границе.

Через несколько дней египетская армия начинает занимать оборону в приграничных районах, а Насер требует от генсека ООН вывести миротворческие силы с демаркационной линии между Израилем и Египтом. Генсек предлагает разместить их со стороны израильской границы, но также получает отказ, после чего отдаёт приказ о выводе сил. Их позиции занимает египетская армия. Советский посол Пожидаев встречается с фельдмаршалом Амером, который заверяет его, что выдвижение египетских войск на Синай необходимо для сдерживания Израиля. Согласно его объяснениям, египетская армия на Синае должна была продемонстрировать решимость египтян защитить Сирию в случае вторжения израильской армии.

В ответ Израиль начинает мобилизацию. В последний момент к сирийско-египетской коалиции примыкает прозападная Иордания, король которой не забыл прошлогоднего унижения. В стране объявляется мобилизация, в Сирии тоже. Последним мобилизацию объявляет Египет.

Шестидневная война. Министр обороны Моше Даян, начальник штаба Ицхак Рабин, генерал Рехавам Зееви и генерал Наркис в Старом городе Иерусалима. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

22 мая Насер заявляет, что закрывает Тиранский пролив для израильских судов. В прошлый раз это привело к атаке Израиля. Теперь Израиль заявляет, что рассматривает требование вывода миротворцев и закрытие залива в качестве актов агрессии и готов ответить на них силой.

Начинается судорожная дипломатическая активность. Египетские представители ведут переговоры с СССР, израильские совершают турне по Франции, Британии и США. И тех и других ждал холодный приём. Советские представители передали египтянам, что ни в коем случае нельзя атаковать первыми, СССР может поддержать их, только если они станут жертвой агрессии. При этом прямое вступление в войну возможно только в случае военного вмешательства США.

Израильтян в Париже ждал самый холодный приём. Де Голль и слышать не хотел о войне, вместо этого он предложил созвать конференцию с участием ведущих держав для урегулирования вопроса с Тиранским проливом. В Британии их заверили, что окажут любую поддержку, но только в дипломатическом решении конфликта вокруг пролива. В США предложили создать международную флотилию с участием израильских кораблей для прорыва блокады. Однако в итоге ни одно государство не захотело влезать в чужой конфликт, и затея провалилась.

Израиль начал подготовку к военной кампании, которая проводилась в условиях абсолютной секретности. На Ближнем Востоке небольшие расстояния и фактор внезапности при первом ударе играет определяющую роль. Поэтому главной задачей Израиля было убедить всех, что никакой военной подготовки не ведётся. В рамках кампании по дезинформации СМИ публиковали фотографии отдыхающих солдат, которых будто бы отправили в отпуска, что должно было продемонстрировать отсутствие военных приготовлений.

Тем временем в арабских странах СМИ были преисполнены верой в успех и пестрели карикатурами с изображением арабского кулака, сбрасывающего еврея в море. Риторика лидеров коалиции также была в высшей степени воинственной. Насер, чья популярность уже стала угасать, снова был на коне. Его страна обладала самой большой армией, и он был признанным лидером коалиции. Даже король Хусейн, прежде не питавший к нему тёплых чувств, в последний момент присоединился к союзу и передал часть армии под управление египетских генералов.

"Сионистов в море". Al-Arabiya Al-Jamahir, Багдад, 8 июня 1967-го. Фото: © Wikipedia.org

Вряд ли Насер на полном серьёзе планировал первым атаковать Израиль. Своей воинственной риторикой он убивал двух зайцев одновременно. С одной стороны, подтверждал своё место неформального лидера арабов. С другой — провоцировал Израиль на ответные действия. Он прекрасно знал, что политика Израиля в то время строилась на принципе око за око. Среди руководства господствовало мнение, что арабы понимают только силу и любые уступки воспринимают как слабость, поэтому Израиль педантично отвечал на каждый агрессивный акт в свой адрес.

Закрытием пролива Насер словно призывал Израиль действовать. Вероятно, он полагал, что ему это на руку. В случае атаки Израиля Египет становился жертвой агрессии, к тому же, как он полагал, он ничего не потеряет. Армия хорошо вооружена и сможет сдерживать Цахал на протяжении недели-другой, прежде чем вмешаются сверхдержавы и всех помирят. Авторитет Насера возрастёт, заодно под предлогом израильской агрессии можно будет выторговать каких-нибудь бонусов при посредничестве СССР и США. А если события будут развиваться совсем хорошо, то удастся даже победить израильскую армию и вернуть утраченные в прежних войнах территории. Уверенность Насера подпитывали генералы, а также фельдмаршал Амер, его правая рука, уверявший Насера, что армия в идеальном состоянии и легко справится с израильскими войсками.

Анвар Садат, Насер и Абдель Амер. Фото: © Wikipedia.org

Блицкриг

Традиционно считается, что израильской армии удалось разбить значительно превосходящие их силы арабских армий. Обычно называется соотношение сил 250 к 500 тысячам в пользу арабов. Это несколько преувеличенные цифры, поскольку в них обычно включают армии Ирака и Ливана, де-факто не принимавших активного участия в конфликте. Соотношение реально воевавших сил несколько иное. Примерно 260 тысяч у Израиля и около 350 тысяч у арабской коалиции, которая, правда, имела значительное превосходство в технике.

При этом не все военнослужащие приняли непосредственное участие в конфликте, благодаря чему на некоторых направлениях соотношение сил было равным или близким к нему. Например, на западном берегу Иордана израильская армия имела 40 тысяч солдат и 200 танков против 45 тысяч иорданских солдат и 270 танков. На Синае превосходство египтян было более ощутимым: 100 тысяч солдат и 900 танков против 70 тысяч и 700 израильских танков. На Голанских высотах силы были примерно равны: 53 тысячи против 50 в пользу Сирии. Однако там сирийцами была возведена мощная линия обороны. Впрочем, израильская разведка была о ней хорошо осведомлена.

Ранним утром 5 июня израильские ВВС нанесли мощный удар по авиабазам коалиции. В первый заход удары наносились по взлётным полосам, во второй — по самолётам. В налётах принимала участие практически вся авиация, благодаря чему в первый же день коалиция осталась без самолётов. После авианалётов армия перешла в наступление.

Атака Израиля стала абсолютной неожиданностью для коалиции, войска были растеряны и дезорганизованы. Расстояния на Ближнем Востоке незначительны, поэтому решающее влияние на ход событий имеет внезапность атаки.

Израильские танки проезжают через Тверию по пути в бой на сирийской границе. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

Усложнило обстановку неумелое командование. Уже на второй день боёв на Синае, после падения Абу-Агейла, фельдмаршал Амер запаниковал и приказал отступать с полуострова. Этот приказ окончательно деморализовал вполне ещё боеспособные и практически не пострадавшие от огня части, которые в беспорядке начали отступать. При этом колонны регулярно подвергались налётам израильских самолётов, а также ударам собственной артиллерии (из-за всеобщего хаоса и неразберихи). В конечном счёте армия бросила всю технику и побежала куда глаза глядят. Солдаты оказались рассеяны по всему Синаю, в пустынной местности, практически без воды. Общие потери Египта составили около 10 тысяч, причём трудно сказать, сколько из них погибло в результате атак израильской армии и ВВС и сколько умерло от жажды в пустыне.

Насер и его ближайший соратник Амер поссорились. Фельдмаршал винил в поражении президента, тот — фельдмаршала, который рассказывал ему небылицы про блестящую готовность армии. В итоге Амер потребовал отставки Насера вместе с группой лояльных генералов. Однако за Насера выступило большинство, и Амер был изгнан из армии. Позднее Насер провёл в армии чистки, избавившись от его людей, а Амер попытался организовать военный переворот, но был арестован и в заключении, по официальной версии, покончил с собой.

Но это было позже. А пока Израиль решал, атаковать ли Голанские высоты. Значительная часть руководства, включая министра обороны Даяна, поначалу была против. На Голанских высотах была выстроена мощная оборона, и, по оценкам аналитиков, её прорыв мог обойтись по меньшей мере в 30 тысяч погибших.

Поэтому четыре дня Израиль не предпринимал активных действий. Но после того, как по разведканалам удалось выяснить, что сирийцы полностью деморализованы и готовятся объявить о прекращении огня, Даян приказал действовать, причём максимально быстро, поскольку через день — максимум два ожидалось перемирие.

Сирийская армия, уже знавшая про египетские неудачи, теперь не имела никакого желания воевать. Офицеры, едва узнав про приближение израильских солдат, просто убегали. Некоторые солдаты следовали их примеру, некоторые сдавались в плен. Сопротивление оказывало меньшинство. Многочисленные резервы, которые должны были поддерживать оборонительную линию, разбежались ещё раньше. В результате оборона была прорвана всего за несколько часов, а Голанские высоты заняты за сутки, при том что аналитики считали этот участок самым тяжёлым и предрекали тяжёлые и кровопролитные бои в духе Первой мировой.

Самое серьёзное сопротивление оказали иорданские войска, особенно в битве за Восточный Иерусалим, которая стала одной из самых ожесточённых, поскольку Израиль не применял ВВС. В итоге в битве за эту часть города погибло больше израильских солдат, чем при прорыве мощнейшей оборонительной системы Голанских высот.

Иорданские артиллеристы отступают из Иерусалима. Репродукция снимка из еженедельника "За рубежом". Шестидневная война. Израиль, 1967 год. Коллаж © L!FE Фото: © РИА Новости

Во многих современных источниках сообщается, что в конфликте погибло 35 советских военнослужащих. Однако эта информация, скорее всего, не является верной. В настоящее время известно о почти 50 погибших за время пребывания в Египте советских военнослужащих. Известны их имена и обстоятельства гибели. Часть погибла в ходе боевых действий (в основном персонал ПВО), часть от несчастных случаев и болезней. Однако почти все смерти датированы 1969 и 1970 годами, когда СССР разместил в Египте воинский контингент в период т.н. войны на истощение. В 1967 году известно только о четырёх погибших военнослужащих. Все они были матросами подводной лодки Б-31, на которой произошёл пожар из-за неосторожного обращения одного из моряков с огнём. СССР отправил в регион достаточно крупную эскадру (30 кораблей и 10 подлодок), которая, однако, не вмешивалась в ход событий и молча наблюдала со стороны.

Зато известно о гибели 34 американских моряков с корабля "Либерти". Судно радиоэлектронной разведки было атаковано израильскими самолётами и торпедными катерами в Средиземном море 8 июня. В результате атаки корабль остался на плаву, хотя и получил серьёзные повреждения. До сих пор продолжаются споры об обстоятельствах атаки. Израиль принёс официальные извинения, заявив, что корабль был без опознавательных знаков и его приняли за египетское судно (однако американцы уверяли, что флаги были на месте). Так или иначе, обе стороны предпочли замять дело, а Израиль выплатил семьям погибших компенсацию порядка 70 миллионов долларов (в нынешних ценах).

Как это всегда бывает в военных конфликтах, каждая из сторон стремилась занизить свои потери и преувеличить вражеские. По более-менее объективным оценкам, египетская армия потеряла около 10 тысяч человек погибшими и пропавшими без вести в пустыне, иорданская армия потеряла около 700 человек, сирийская армия потеряла порядка одной-полутора тысяч. Израиль потерял от 750 до тысячи солдат, по различным оценкам.

Подсчёт потерь

10 июня боевые действия были прекращены под нажимом со стороны США и СССР. Насер требовал оказать ему большую поддержку, но в Кремле не хотели ввязываться в войну, поэтому ограничились символическим жестом. 10 июня СССР и страны — участницы Варшавского договора (за исключением Румынии) разорвали дипломатические отношения с Израилем под предлогом того, что он агрессор.

Через несколько дней после того, как Израиль вошёл в Старый город Иерусалима в Шестидневной войне, он очистил самое священное еврейское место — Западную стену храма. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

По итогам скоротечной войны Израиль занял территории, втрое превосходившие его довоенную территорию: Синай, западный берег Иордана, Голанские высоты и Восточный Иерусалим. Некоторое время они считались "временно занятыми территориями" и их планировалось использовать для дальнейшего дипломатического торга (за исключением части Иерусалима, прежде принадлежавшей Иордании, которая имела важное символическое значение для Израиля), однако позднее они были официально присоединены к стране. За исключением Синайского полуострова, который в начале 80-х был возвращён Египту.