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Регион
Опубликовано 10 июня 2018, 22:14

Пхеньян озвучил, какие темы Ким Чен Ын поднимет на переговорах с Трампом

Фото: &copy; РИА Новости/Мария Фролова

Фото: © РИА Новости/Мария Фролова

Лидер КНДР Ким Чен Ын собирается обсудить с президентом США Дональдом Трампом "постоянный и прочный механизм поддержания мира" на Корейском полуострове. Темы переговоров озвучило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Также стороны собираются рассмотреть денуклеаризацию и ряд других вопросов.

Напомним, саммит США и КНДР состоится 12 июня в Сингапуре. И Трамп, и Ким Чен Ын уже прибыли на место переговоров и даже поселились в отелях рядом друг с другом. Лидера КНДР в поездке сопровождают сестра Ким Ё Чжон, министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо и министр обороны Северной Кореи Но Квон Чхоль.

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Александра Вишнякова
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