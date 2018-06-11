Пхеньян озвучил, какие темы Ким Чен Ын поднимет на переговорах с Трампом

Напомним, саммит США и КНДР состоится 12 июня в Сингапуре. И Трамп, и Ким Чен Ын уже прибыли на место переговоров и даже поселились в отелях рядом друг с другом. Лидера КНДР в поездке сопровождают сестра Ким Ё Чжон, министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо и министр обороны Северной Кореи Но Квон Чхоль.