Стало известно, где могут пройти второй и третий раунды переговоров США и КНДР

Власти КНДР предложили провести второй раунд переговоров с США в июле в Пхеньяне, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники южнокорейской газеты Joongang Ilbo. По их данным, письмо с соответствующим предложением было передано Дональду Трампу.

Отмечается также, что переговоры между США и КНДР могут состояться и в Вашингтоне, но уже в сентябре.