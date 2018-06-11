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Регион
Опубликовано 11 июня 2018, 02:33

Стало известно, где могут пройти второй и третий раунды переговоров США и КНДР

Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: &copy; Flickr/&nbsp;Gage Skidmore&nbsp;/ РИА Новости/Илья Питалев

Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: © Flickr/ Gage Skidmore / РИА Новости/Илья Питалев

Власти КНДР предложили провести второй раунд переговоров с США в июле в Пхеньяне, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники южнокорейской газеты Joongang Ilbo. По их данным, письмо с соответствующим предложением было передано Дональду Трампу.

Отмечается также, что переговоры между США и КНДР могут состояться и в Вашингтоне, но уже в сентябре.

Напомним, первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре, оба лидера уже находятся там.

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Александра Вишнякова
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