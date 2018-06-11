Стало известно, где могут пройти второй и третий раунды переговоров США и КНДР
Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: © Flickr/ Gage Skidmore / РИА Новости/Илья Питалев
Власти КНДР предложили провести второй раунд переговоров с США в июле в Пхеньяне, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники южнокорейской газеты Joongang Ilbo. По их данным, письмо с соответствующим предложением было передано Дональду Трампу.
Отмечается также, что переговоры между США и КНДР могут состояться и в Вашингтоне, но уже в сентябре.
Напомним, первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре, оба лидера уже находятся там.