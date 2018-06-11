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Опубликовано 11 июня 2018, 11:39

Авторы "Ведьмака" показали первый трейлер своей новой игры Cyberpunk 2077

Фото: &copy;&nbsp;CD Projekt RED

Фото: © CD Projekt RED

Действие ролевого боевика будет развиваться в мире киберпанка. Для разработчиков это важный проект.

Польская студия CD Projekt RED показала трейлер Cyberpunk 2077. Подробности об игре рассказали в рамках игровой выставки Е3 2018.

Ролевую игру анонсировали ещё в 2013 году. Тогда разработчики заявили, что она выйдет тогда, когда будет готова. Правда, спустя пять лет с момента анонса мы до сих пор не знаем, когда игра будет доступна.

Местом действия игры станет город Найс-Сити в Калифорнии. В синопсисе боевика указано, что мир находится на грани кризиса, а всеми сферами жизни управляют мегакорпорации. Главному герою предстоит стать городской легендой в жестоком мире могущественных корпораций, кибернетически модифицированных воинов и продвинутых хакеров.

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Сергей Сурепин
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