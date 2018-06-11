Авторы "Ведьмака" показали первый трейлер своей новой игры Cyberpunk 2077
Фото: © CD Projekt RED
Действие ролевого боевика будет развиваться в мире киберпанка. Для разработчиков это важный проект.
Польская студия CD Projekt RED показала трейлер Cyberpunk 2077. Подробности об игре рассказали в рамках игровой выставки Е3 2018.
Ролевую игру анонсировали ещё в 2013 году. Тогда разработчики заявили, что она выйдет тогда, когда будет готова. Правда, спустя пять лет с момента анонса мы до сих пор не знаем, когда игра будет доступна.
Местом действия игры станет город Найс-Сити в Калифорнии. В синопсисе боевика указано, что мир находится на грани кризиса, а всеми сферами жизни управляют мегакорпорации. Главному герою предстоит стать городской легендой в жестоком мире могущественных корпораций, кибернетически модифицированных воинов и продвинутых хакеров.