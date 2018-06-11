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Опубликовано 11 июня 2018, 12:28

Microsoft уже работает над новыми консолями Xbox

Фото: &copy;&nbsp;Casey Rodgers/Invision for Microsoft/AP Images

Фото: © Casey Rodgers/Invision for Microsoft/AP Images

Представители американской корпорации планируют выпустить ещё как минимум одно новое поколение игровых консолей.

Microsoft провела презентацию на E3 2018. Разработчики заявили, что планируют выпустить обновлённую версию игровой консоли Xbox. Информацией поделился Фил Спенсер, глава игрового направления.

О новой консоли корпорация рассказала во время собственной презентации на главной игровой выставке. По словам Спенсера, сейчас Microsoft активно работает над архитектурой следующего поколения консолей.

Подробностей о будущем гаджете разработчики не раскрыли. Sony пока ничего не анонсировала в ответ.

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Сергей Сурепин
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