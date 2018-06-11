Эксперты считают, что популярные игры и социальные сети развращают детей

Они уверены, что Facebook, Snapchat и Fortnite должны заняться регулированием этого вопроса.

Эксперты критикуют социальные сети и популярные игры. Они считают, что Facebook, Snapchat и Fortnite подвергают детей опасности.

Всё дело в том, что в Интернете дети могут столкнуться с токсичным поведением со стороны других пользователей. Таким образом, как считают эксперты, подрастающее поколение не защищено от нападок троллей.

Питер Уанлесс, исполнительный директор организации по защите детей NSPCC, считает, что социальные сети слишком долго игнорировали вопрос защиты детей. Он заявил, что социальные сети считают этот аспект необязательным. Таким образом, по мнению Уанлесса, дети слабее защищены в онлайне, чем в офлайне.

Согласно отчёту Daily Telegraph, почти четверть британских школьников проводит более шести часов в день в Интернете. При этом полиция в среднем арестовывает в день шесть человек, которые домогаются подростков в сети.