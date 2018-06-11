Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 июня 2018, 13:06

Трейлер "Мстителей: Война бесконечности" стал самым просматриваемым на YouTube

Фото: &copy;&nbsp;kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Видео установило абсолютный рекорд на площадке популярного во всём мире видеосервиса.

Первый трейлер фильма студии Marvel "Мстители: Война бесконечности" стал самым просматриваемым на YouTube. Видео установило абсолютный рекорд видеосервиса.

К середине июня 2018 года видео, которое опубликовал официальный канал Marvel Entertainment в ноябре 2017 года, набрало более 200 миллионов просмотров. Сейчас это лучший результат среди всех трейлеров фильмов, опубликованных на YouTube.

Среди других рекордов новых "Мстителей" — самый кассовый старт в истории кинематографа, а также сбор одного миллиарда долларов за самый короткий срок. Сейчас фильм приблизился к отметке в два миллиарда долларов кассовых сборов.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Youtube
  • Игры
  • мстители
  • Marvel
  • мстителивойнабесконечности
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar