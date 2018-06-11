Трейлер "Мстителей: Война бесконечности" стал самым просматриваемым на YouTube

Видео установило абсолютный рекорд на площадке популярного во всём мире видеосервиса.

Первый трейлер фильма студии Marvel "Мстители: Война бесконечности" стал самым просматриваемым на YouTube. Видео установило абсолютный рекорд видеосервиса.

К середине июня 2018 года видео, которое опубликовал официальный канал Marvel Entertainment в ноябре 2017 года, набрало более 200 миллионов просмотров. Сейчас это лучший результат среди всех трейлеров фильмов, опубликованных на YouTube.