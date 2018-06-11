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Регион
Опубликовано 11 июня 2018, 13:07

Microsoft показала новую игру про скейтеров

Американская корпорация нашла альтернативу популярной серии видеоигр про Тони Хоука.

Фото: &copy;&nbsp;MyGaming

Фото: © MyGaming

Microsoft анонсировала новую игру в рамках выставки Е3 2018. Ей стал симулятор скейтера Session.

Изначально разработчики собирали деньги на Kickstarter. В декабре прошлого года проект успешно профинансировали. Разработчики получили более ста тысяч долларов.

Игру планируют выпустить на Xbox One и ПК. Скорее всего, потом она будет доступна и на других платформах.

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Сергей Сурепин
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