Microsoft показала новую игру про скейтеров
Американская корпорация нашла альтернативу популярной серии видеоигр про Тони Хоука.
Фото: © MyGaming
Microsoft анонсировала новую игру в рамках выставки Е3 2018. Ей стал симулятор скейтера Session.
Изначально разработчики собирали деньги на Kickstarter. В декабре прошлого года проект успешно профинансировали. Разработчики получили более ста тысяч долларов.
Игру планируют выпустить на Xbox One и ПК. Скорее всего, потом она будет доступна и на других платформах.