Microsoft показала новую игру про скейтеров

Microsoft анонсировала новую игру в рамках выставки Е3 2018. Ей стал симулятор скейтера Session.

Изначально разработчики собирали деньги на Kickstarter. В декабре прошлого года проект успешно профинансировали. Разработчики получили более ста тысяч долларов.

Игру планируют выпустить на Xbox One и ПК. Скорее всего, потом она будет доступна и на других платформах.