Microsoft показала сюжетный трейлер новой игры про Лару Крофт

Разработчики продолжают подогревать интерес к новому боевику, который расскажет историю расхитительницы гробниц.

Microsoft во время E3 2018 показала новый трейлер Shadow of the Tomb Raider. Игрой про Лару Крофт занимается студия Square Enix.

Shadow of the Tomb Raider — уже третья часть перезапущенной культовой серии Tomb Raider. Финал трилогии обещает быть мрачным. Из трейлера мы узнали, что главную героиню ждёт множество сложных испытаний.