Актёр из "Звёздных войн" признался, что никогда не встречался со своей "мамой"

По словам Марка Хэмилла, он не знаком лично с актрисой Натали Портман, сыгравшей мать его персонажа.

Многие поклонники "Звёздных войн" знают, что персонаж Люк Скайуокер никогда не встречался со своей матерью. Она умерла, когда тот был ещё младенцем.

Оказалось, что Марк Хэмилл, сыгравший этого персонажа, тоже никогда не видел актрису, сыгравшую мать Люка. Хэмилл признался, что он лично не знаком с Натали Портман, сыгравшей Падме Амидалу в "Звёздных войнах".