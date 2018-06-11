Microsoft впервые разрешит поиграть за женщину в новой Gears of War

Microsoft анонсировала новую часть серии Gears of War. Уже пятой частью занимается студия The Coalition. Gears of War 5 выйдет в следующем году на ПК и Xbox One.

Особенность новой игры — возможность играть за женского персонажа. Об этом мы узнали в рамках презентации на Е3 2018. Теперь поиграть можно будет за Кейт, которая появилась в предыдущих частях боевика.