Microsoft впервые разрешит поиграть за женщину в новой Gears of War
В игровой индустрии прослеживается новый тренд. Разработчики делают акцент на женских персонажах.
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Microsoft анонсировала новую часть серии Gears of War. Уже пятой частью занимается студия The Coalition. Gears of War 5 выйдет в следующем году на ПК и Xbox One.
Особенность новой игры — возможность играть за женского персонажа. Об этом мы узнали в рамках презентации на Е3 2018. Теперь поиграть можно будет за Кейт, которая появилась в предыдущих частях боевика.
По словам разработчиков, игру можно будет пройти как в одиночку, так и совместно с другими геймерами.