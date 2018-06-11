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Опубликовано 11 июня 2018, 14:32

Microsoft впервые разрешит поиграть за женщину в новой Gears of War

В игровой индустрии прослеживается новый тренд. Разработчики делают акцент на женских персонажах.

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

Microsoft анонсировала новую часть серии Gears of War. Уже пятой частью занимается студия The Coalition. Gears of War 5 выйдет в следующем году на ПК и Xbox One.

Особенность новой игры — возможность играть за женского персонажа. Об этом мы узнали в рамках презентации на Е3 2018. Теперь поиграть можно будет за Кейт, которая появилась в предыдущих частях боевика.

По словам разработчиков, игру можно будет пройти как в одиночку, так и совместно с другими геймерами.

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Сергей Сурепин
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