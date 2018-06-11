Новая часть "Метро" выйдет в феврале 2019 года
Вместе с датой выхода разработчики показали новый трейлер своего будущего проекта, посвящённого Волге.
Фото: © 4A Games
Студия 4A Games показала новый трейлер Metro Exodus. Это удалось сделать в рамках пресс-конференции Microsoft на Е3 2018.
Игра создаётся по мотивам романа "Метро 2035" Дмитрия Глуховского. Разработчики показали Волгу, а также отрывки игрового процесса. Вместе с этим стало известно, что главному герою предстоит сражаться с многочисленными врагами, которые появились на свет из-за радиации.
Metro Exodus выходит 22 февраля 2019 года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One.