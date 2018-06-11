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Опубликовано 11 июня 2018, 15:16

Новая часть "Метро" выйдет в феврале 2019 года

Вместе с датой выхода разработчики показали новый трейлер своего будущего проекта, посвящённого Волге.

Фото: &copy; 4A Games

Фото: © 4A Games

Студия 4A Games показала новый трейлер Metro Exodus. Это удалось сделать в рамках пресс-конференции Microsoft на Е3 2018.

Игра создаётся по мотивам романа "Метро 2035" Дмитрия Глуховского. Разработчики показали Волгу, а также отрывки игрового процесса. Вместе с этим стало известно, что главному герою предстоит сражаться с многочисленными врагами, которые появились на свет из-за радиации.

Metro Exodus выходит 22 февраля 2019 года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One.

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Сергей Сурепин
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