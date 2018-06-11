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Опубликовано 11 июня 2018, 15:13

В PlayerUnknown's Battlegrounds наступит зима

Разработчики одного из самых популярных шутеров продолжают рассказывать о будущих обновлениях.

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;Bluehole

Фото: © Bluehole

Во время конференции Microsoft на Е3 стала известная новая информация о шутере PlayerUnknown's Battlegrounds. В частности, разработчики показали новый трейлер.

Нам показали карту Sanhok и режим War Mode. Скоро оба нововведения будут доступны на Xbox One. Компактная карта выйдет летом, а новый режим — зимой.

В последнем три команды по десять человек будут сражаться за господство над куском Эрангеля. В случае смерти игрок возрождается в самолёте. Побеждает команда, набравшая двести очков. Что же касается карты, то она добавит в игру зиму.

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Сергей Сурепин
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