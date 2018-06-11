В PlayerUnknown's Battlegrounds наступит зима

Во время конференции Microsoft на Е3 стала известная новая информация о шутере PlayerUnknown's Battlegrounds. В частности, разработчики показали новый трейлер.

Нам показали карту Sanhok и режим War Mode. Скоро оба нововведения будут доступны на Xbox One. Компактная карта выйдет летом, а новый режим — зимой.

В последнем три команды по десять человек будут сражаться за господство над куском Эрангеля. В случае смерти игрок возрождается в самолёте. Побеждает команда, набравшая двести очков. Что же касается карты, то она добавит в игру зиму.