Москалькова оценила условия содержания в СИЗО Симферополя граждан Украины

Российский омбудсмен не обнаружила каких-либо нарушений предусмотренных законом правил.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила украинской коллеге Людмиле Денисовой об условиях содержания заключённых украинцев в СИЗО Симферополя. Письмо Москальковой опубликовано на сайте украинского омбудсмена.

— Обвиняемым и осуждённым обеспечены предусмотренные законом условия содержания. Техоснащение камер проверяется ежедневно. В случае выявления каких-либо неисправностей работники учреждения принимают меры для их устранения. Задержанные обеспечены в СИЗО трёхразовым питанием, а также им можно получать без ограничений посылки и передачи. Они ежедневно совершают прогулки продолжительностью не менее часа, — говорится в сообщении.

Москалькова отметила, что адвокатам не запрещают общаться с заключёнными. Так, представители защиты Владимира Балуха приходили к нему пять раз с начала 2018 года.

— Посещённые мной в ходе разговоров не выразили претензий к сотрудникам СИЗО. Также они не подтвердили применения к ним физического или психологического воздействия. Вместе с тем они высказали несколько просьб, которые после моего обращения к руководству были удовлетворены, — подчеркнула российский омбудсмен.