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Опубликовано 11 июня 2018, 17:38

Москалькова оценила условия содержания в СИЗО Симферополя граждан Украины

Фото: &copy; Pixabay / Free-Photos

Фото: © Pixabay / Free-Photos

Российский омбудсмен не обнаружила каких-либо нарушений предусмотренных законом правил.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила украинской коллеге Людмиле Денисовой об условиях содержания заключённых украинцев в СИЗО Симферополя. Письмо Москальковой опубликовано на сайте украинского омбудсмена.

— Обвиняемым и осуждённым обеспечены предусмотренные законом условия содержания. Техоснащение камер проверяется ежедневно. В случае выявления каких-либо неисправностей работники учреждения принимают меры для их устранения. Задержанные обеспечены в СИЗО трёхразовым питанием, а также им можно получать без ограничений посылки и передачи. Они ежедневно совершают прогулки продолжительностью не менее часа, — говорится в сообщении.

Москалькова отметила, что адвокатам не запрещают общаться с заключёнными. Так, представители защиты Владимира Балуха приходили к нему пять раз с начала 2018 года.

— Посещённые мной в ходе разговоров не выразили претензий к сотрудникам СИЗО. Также они не подтвердили применения к ним физического или психологического воздействия. Вместе с тем они высказали несколько просьб, которые после моего обращения к руководству были удовлетворены, — подчеркнула российский омбудсмен.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Украины Пётр Порошенко достигли договорённости о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран россиян, находящихся в заключении на Украине, и украинцев — в РФ.

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Анна Стрельцова
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