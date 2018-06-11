Лучшая игра о пиратах Sea of Thieves получит продолжение

В рамках пресс-конференции Microsoft стала известна новая информация о Sea of Thieves. Студия Rare запланировала выпустить сразу два дополнения.

Первое дополнение получило название Cursed Sails и выйдет в июле этого года. Второе — Forsaken Shores — будет доступно в сентябре. Оба дополнения будут абсолютно бесплатны.