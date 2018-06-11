Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 июня 2018, 15:02

Лучшая игра о пиратах Sea of Thieves получит продолжение

Разработчики решили не останавливаться на достигнутом, в связи с чем игра получит сразу два дополнения.

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

В рамках пресс-конференции Microsoft стала известна новая информация о Sea of Thieves. Студия Rare запланировала выпустить сразу два дополнения.

Первое дополнение получило название Cursed Sails и выйдет в июле этого года. Второе — Forsaken Shores — будет доступно в сентябре. Оба дополнения будут абсолютно бесплатны.

По словам разработчиков, в игре появится новый функционал, активности и вызовы для геймеров. Остальные подробности представят позднее.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • microsoft
  • Игры
  • e3
  • seaofthieves
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar