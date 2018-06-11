На главный турнир по Dota 2 пустят только одну команду из СНГ

Организаторы самого главного мероприятия для геймеров поделились информацией о турнире.

Компания Valve опубликовала расписание квалификаций на The International 8. Это главный в году турнир по Dota 2.

В СНГ, Европе и Южной Америке разыграют по одному слоту. В Юго-Восточной Азии и Китае разыграно будет по два слота на турнир. По итогам на TI8 попадут три состава.

В каждом из регионов с 14 по 17 июня пройдут открытые квалификации, в европейских и североамериканских квалификациях разыграют по 5 слотов в закрытых отборах, в остальных регионах — по 6.