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Регион
Опубликовано 11 июня 2018, 15:03

На главный турнир по Dota 2 пустят только одну команду из СНГ

Фото: &copy; flickr /&nbsp;artubr

Фото: © flickr / artubr

Организаторы самого главного мероприятия для геймеров поделились информацией о турнире.

Компания Valve опубликовала расписание квалификаций на The International 8. Это главный в году турнир по Dota 2.

В СНГ, Европе и Южной Америке разыграют по одному слоту. В Юго-Восточной Азии и Китае разыграно будет по два слота на турнир. По итогам на TI8 попадут три состава.

В каждом из регионов с 14 по 17 июня пройдут открытые квалификации, в европейских и североамериканских квалификациях разыграют по 5 слотов в закрытых отборах, в остальных регионах — по 6.

Сам же турнир пройдёт 15–25 августа в Ванкувере. Сражаться за титул чемпиона мира будут 18 команд.

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Сергей Сурепин
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