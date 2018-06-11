"8 подруг Оушена" завоевали американский прокат
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Женская версия культового фильма обогнала новые "Звёздные войны", которые рассказывали историю про Хана Соло.
Американский прокат за последние выходные завоевал фильм "8 подруг Оушена". Ленте удалось собрать 41,5 миллиона долларов. В фильме вместо Джорджа Клуни, Брэда Питта и Мэтта Дэймона снялись Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Рианна, Хелена Бонем Картер и другие актрисы.
Примечательно, что "Подруги Оушена" оказались успешнее "Друзей Оушена" — ни один фильм трилогии Стивена Содерберга не заработал столько же за первые выходные. Напомним, что "Одиннадцать друзей Оушена" закончили прокат с внушительной суммой 183,4 миллионов долларов. "Двенадцать друзей Оушена" и "Тринадцать друзей Оушена" собрали скромнее — 125,5 миллиона долларов и 117 миллионов долларов соответственно.
На втором месте за последние выходные по кассовым сборам оказался фильм "Хан Соло: Звёздные войны. Истории". Лента получила 15,2 миллиона долларов. Третью позицию занял "Дэдпул-2", который собрал 13,7 миллиона долларов.